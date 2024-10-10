Bu bitkiyi gören inanamıyor! Hem havayı temizliyor, hem elektrik üretiyor

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New York'taki Binghamton Üniversitesi’nden gelen yenilikçi bir icat, bilim dünyasında heyecan uyandırdı.

Araştırma ekibi, eğlence amacıyla başladıkları projede fotosentetik bakterilerle çalışan yapay bir yaprak tasarımı geliştirdi.

Bu yapay bitki, karbon emisyonunu gerçek bitkilerden çok daha hızlı azaltmanın yanı sıra, oksijen ve elektrik de üretiyor.

5 biyolojik güneş pilinden oluşan sistem, sürdürülebilir enerji sağlayarak iç mekanların hava kalitesini de artırıyor.

Bu icadın, gelecekte çevre dostu enerji kaynakları konusunda devrim yaratabileceği öngörülüyor.

KARBONDİOKSİT ORANINI AZALTIYOR

Binghamton Üniversitesi'nden bilim insanları, iç mekanlarda karbon emisyonlarını neredeyse tamamen ortadan kaldırabilecek yeni bir teknoloji geliştirdi.

"Siyanobakteriyel Yapay Bitkiler" adı verilen bu buluş, fotosentez yaparak kapalı alanlardaki karbondioksit seviyesini yüzde 90 oranında düşürebiliyor.

Geleneksel bitkilerin sağlayabildiği yalnızca yüzde 10'luk düşüşe kıyasla bu devrim niteliğindeki yöntem, karbondioksit miktarını 5000 ppm'den 500 ppm'e kadar indirebiliyor.

Su ve besin maddelerine ihtiyaç duyan bu yapay bitkiler, doğal bitkiler gibi çalışıyor ve gelecekte bakım ihtiyacını en aza indirecek farklı bakteri türleri ile daha geniş alanlarda kullanılabilecek.

ELEKTRİK ÜRETİYOR

Bu yenilikçi yapay bitkiler, fotosentez yaparak elektrik üretiyor.

2,7 voltluk bir gerilim ve 140 mikrowatt güç üreten bu yapraklar, taşınabilir elektronik cihazlar için yeterli enerji sağlıyor.

Choi, “Bu teknolojiyi evlerimizin bir parçası haline getirmek istiyoruz” diyerek, buluşun gelecekteki potansiyeline dikkat çekiyor. Çalışma, Advanced Sustainable Systems dergisinde yayımlandı.