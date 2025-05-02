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ALDI Hollanda, market raflarında satışa sunulan Crofton markalı dökme demir çaydanlıklar hakkında önemli bir uyarıda bulundu.

Beyaz, altın ve siyah renk seçenekleriyle satılan bu çaydanlıkların, Billiet-Vanlaere NV firması adına piyasaya sürüldüğü belirtildi.

Ancak yapılan testler sonucunda bu ürünlerin ciddi bir güvenlik riski taşıdığı ortaya çıktı.

AĞIR METALLER BULUNUYOR

Yapılan açıklamaya göre, Crofton markalı bu dökme demir çaydanlıklar yürürlükteki güvenlik standartlarını karşılamıyor.

Özellikle ürünlerin kullanımı sırasında, insan sağlığına son derece zararlı olan ağır metallerin sıcak suya sızabildiği belirtildi.

Bu durum, uzun vadede zehirlenmelere ve sağlık sorunlarına yol açabilecek nitelikte.

Yetkililer, bu çaydanlıkların kesinlikle kullanılmaması gerektiğini vurguladı.