Bu çiçeğe dokunmayın: Koparmanın cezası 557 bin TL

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Yozgat’ta baharın gelişiyle birlikte doğa yeniden canlandı.

Kent merkezine yaklaşık 8 kilometre uzaklıktaki Cehrilik bölgesinde kendiliğinden yetişen ve sadece bu yöreye özgü olan Cehrilik Lalesi, rengarenk görüntüsüyle hem doğa tutkunlarını hem de fotoğrafçıları büyülüyor.

Endemik türler arasında yer alan bu zarif çiçek, arılar için zengin bir polen kaynağı olarak ekosisteme de önemli katkı sağlıyor.

Doğal yapısıyla her yıl kısa bir süreliğine ortaya çıkan Cehrilik Lalesi, doğaseverler için adeta bir bahar müjdecisi niteliğinde.

Uzmanlar, bu özel türün korunması gerektiğini vurgularken, ziyaretçilerin lalelere zarar vermemeleri ve sadece gözlemle yetinmeleri çağrısında bulunuyor.

557 BİN 212 TL CEZASI VAR

Şakayıkgiller familyasına ait olan ve antioksidan bileşikler taşıyan bu endemik bitki, yılda yalnızca bir kez çiçek açıyor ve yalnızca 15 gün yaşayabiliyor.

Bu kısa süreli doğa şöleni, vatandaşların yoğun ilgisini çekiyor. Bölgeye gelen ziyaretçiler, cep telefonları ve kameralarla bu eşsiz anları ölümsüzleştirmek için adeta yarışıyor.

Ancak Cehrilik Lalesi’ne zarar vermek ya da onu doğadan koparmak oldukça ağır bir cezayı da beraberinde getiriyor. Çevre Kanunu kapsamında, biyolojik çeşitliliğe zarar vermekten dolayı 557 bin 212 lira para cezası uygulanabiliyor.

Yetkililer, ziyaretçilere yalnızca gözlem yapmaları ve doğaya saygılı davranmaları yönünde sık sık uyarılarda bulunuyor.