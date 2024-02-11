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Bu da Avrupalı inek! O detay Türkleri şoke etti...

Bu da Avrupalı inek! O detay Türkleri şoke etti... Bir besici Danimarka’dan getirdiği ineklerin merada otlanmayı bilmediklerinden ve alıştırmanın çok zor olmasından yakındı.