Bu hafta 7 maç TRT Spor'da şifresiz! İşte şifresiz yayınlanacak maçlar...

TRT Spor her hafta şifresiz yayınladığı maçlar ile futbolseverleri ekran başına kilitliyor.
TRT Spor'un 22-25 Ağustos tarihleri arasında şifresiz olarak yayınlayacağı maçların programı belli oldu.
Futbolseverler TRT Spor'un şifresiz yayınlayacağı maçları öğrenmek için aramalarına hız kazandırdı.
Bu hafta TFF 1. Lig'de oynanacak 7 müsabaka TRT Spor ekranlarında şifresiz olarak yayınlanacak.
Peki, TRT Spor ekranlarında şifresiz yayınlayacak maçlar hangileri? İşte maç programı..
22 Ağustos Cuma
21:30 Çorum FK - Sarıyer (TRT Spor)
23 Ağustos Cumartesi
16:30 Bandırmaspor - Adana Demirspor (TRT Spor)
19:00 Esenler Erokspor - Serik Spor (TRT Spor)
21:30 Bodrum FK - Sakaryaspor (TRT Spor)
24 Ağustos Pazar
19:00 Erzurumspor FK - Pendikspor (TRT Spor)
21:30 Amed SK - Sivasspor (TRT Spor)
25 Ağustos Pazartesi
21:30 İstanbulspor - Manisa FK (TRT Spor)