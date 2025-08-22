Bu hafta 7 maç TRT Spor'da şifresiz! İşte şifresiz yayınlanacak maçlar... TRT Spor bu hafta şifresiz olarak ekrana getireceği maçları yayın akışında duyurdu. İşte bu hafta TRT Spor ekranlarında şifresiz yayınlanacak maçlar..