Bu hafta 7 maç TRT Spor'da şifresiz! İşte şifresiz yayınlanacak maçlar...

TRT Spor bu hafta şifresiz olarak ekrana getireceği maçları yayın akışında duyurdu. İşte bu hafta TRT Spor ekranlarında şifresiz yayınlanacak maçlar..

Yayınlama Tarihi: 22.08.2025 14:45
TRT Spor her hafta şifresiz yayınladığı maçlar ile futbolseverleri ekran başına kilitliyor.

TRT Spor'un 22-25 Ağustos tarihleri arasında şifresiz olarak yayınlayacağı maçların programı belli oldu.

Futbolseverler TRT Spor'un şifresiz yayınlayacağı maçları öğrenmek için aramalarına hız kazandırdı.

Bu hafta TFF 1. Lig'de oynanacak 7 müsabaka TRT Spor ekranlarında şifresiz olarak yayınlanacak.

Peki, TRT Spor ekranlarında şifresiz yayınlayacak maçlar hangileri? İşte maç programı..

22 Ağustos Cuma

21:30 Çorum FK - Sarıyer (TRT Spor)

23 Ağustos Cumartesi

16:30 Bandırmaspor - Adana Demirspor (TRT Spor)

19:00 Esenler Erokspor - Serik Spor (TRT Spor)

21:30 Bodrum FK - Sakaryaspor  (TRT Spor)

24 Ağustos Pazar

19:00 Erzurumspor FK - Pendikspor (TRT Spor)

21:30 Amed SK - Sivasspor (TRT Spor)

25 Ağustos Pazartesi

21:30 İstanbulspor - Manisa FK (TRT Spor)

