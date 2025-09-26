Abone ol: Google News

Bu hafta 7 maç TRT Spor'da şifresiz! İşte şifresiz yayınlanacak maçlar...

TRT Spor bu hafta şifresiz olarak ekrana getireceği maçları yayın akışında duyurdu. İşte bu hafta TRT Spor'da şifresiz yayınlanacak maçlar..

Yayınlama Tarihi: 26.09.2025 10:30
TRT Spor her hafta şifresiz yayınladığı maçlar ile futbolseverleri ekran başına çekmeye devam ediyor.

TRT Spor'un 27-29 Eylül tarihleri arasında şifresiz olarak yayınlayacağı maçların programı belli oldu.

Futbolseverler TRT Spor'un şifresiz yayınlayacağı maçları öğrenmek için arama yapmaya başladı.

Bu hafta TFF 1. Lig'de oynanacak 7 maç TRT Spor ekranlarında şifresiz olarak yayınlanacak.

Peki, TRT Spor'un bu hafta şifresiz yayınlayacağı maçlar hangileri? İşte maç takvimi...

27 Eylül Cumartesi

16.00 Esenler Erokspor - Iğdır FK (TRT Spor)

19.00 Ümraniyespor - Çorum FK (TRT Spor)

28 Eylül Pazar

16.00 Manisa FK - Bodrum FK (TRT Spor)

19.00 Serik Spor - Erzurumspor FK (TRT Spor)

29 Eylül Pazartesi

14.30 Keçiörengücü - Pendikspor (TRT Spor)

17.00 Van Spor FK - Amed SK (TRT Spor)

20.00 Sakaryaspor - Sivasspor (TRT Spor)

