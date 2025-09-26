Bu hafta 7 maç TRT Spor'da şifresiz! İşte şifresiz yayınlanacak maçlar...

TRT Spor her hafta şifresiz yayınladığı maçlar ile futbolseverleri ekran başına çekmeye devam ediyor.
TRT Spor'un 27-29 Eylül tarihleri arasında şifresiz olarak yayınlayacağı maçların programı belli oldu.
Futbolseverler TRT Spor'un şifresiz yayınlayacağı maçları öğrenmek için arama yapmaya başladı.
Bu hafta TFF 1. Lig'de oynanacak 7 maç TRT Spor ekranlarında şifresiz olarak yayınlanacak.
Peki, TRT Spor'un bu hafta şifresiz yayınlayacağı maçlar hangileri? İşte maç takvimi...
27 Eylül Cumartesi
16.00 Esenler Erokspor - Iğdır FK (TRT Spor)
19.00 Ümraniyespor - Çorum FK (TRT Spor)
28 Eylül Pazar
16.00 Manisa FK - Bodrum FK (TRT Spor)
19.00 Serik Spor - Erzurumspor FK (TRT Spor)
29 Eylül Pazartesi
14.30 Keçiörengücü - Pendikspor (TRT Spor)
17.00 Van Spor FK - Amed SK (TRT Spor)
20.00 Sakaryaspor - Sivasspor (TRT Spor)