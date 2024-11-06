Bu hatayı bir daha yapmayın! Tuzun kapağını açık bırakmak bakın neye yol açıyormuş...

Haber Merkezi

Mutfakların en temel ihtiyacı ve olmazsa olmazları arasında şüphesiz tuz yer alır. Yemeklere, salatalara ve daha birçok şeye lezzet veren tuz muhafaza edilirken de doğru şekilde saklanması gereken ürünler arasındadır.

Doğru saklanılmadığında sağlık açısından faydasından çok zararı olan tuz sakladığınız kabın kapağının açık bırakılmaması oldukça önemliymiş.

Bakın mutfakların olmazsa olmazı katıldığı her şeyin lezzetine lezzet katan tuz nasıl saklanması gerekiyormuş.

KAPAĞI AÇIK KALMAMALI!

Tuzun sakladığınız kabın ağzının açık bırakılması, içindeki iyotun havayla teması sonucu uçmasına neden olur.

Vücudumuz için hayati öneme sahip bir mineral olan iyot tiroid bezinin düzgün çalışması için gereklidir. Tuzun kapağını açık bırakmak ise, iyotun zamanla kaybolmasına ve dolayısıyla tuzun besin değerinin düşmesine yol açar.

Tuzun kapağının her daim kapalı olması bu nedenle oldukça önemlidir. Sizde tuzda bulunan iyotun uçmaması ve tuzun besin değerini kaybetmemesi için tuzu sakladığınız kabın kapağını kapalı tutmanız önemlidir.