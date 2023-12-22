Bu hattı kullanan İstanbullular dikkat! Seferler yapılmayacak…

İstanbulluların sık kullandığı toplu taşıma hatlarından biri olan T1 Kabataş- Bağcılar tramvay hattında seferlerin bakım çalışması nedeniyle belli duraklar arasında yapılacağı duyuruldu.
Metro İstanbul tarafından konuya dair yapılan açıklamada, 21-28 Aralık tarihleri arasında ha üzerinde bakım çalışmaları gerçekleştirileceğini aktardı.
Yapılacak olan çalışmalar nedeniyle, belirtilen tarih aralığında her gün saat 23.00’ten işletme bitimine kadar tramvay seferleri Kabataş ve Güngören istasyonları arasında gerçekleştirilecek.
Ücretsiz ulaşım hizmeti verilecek…
Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "T1 Kabataş-Bağcılar tramvay hattımızda, hat bakım çalışmaları nedeniyle seferlerimiz 21-28 Aralık tarihleri arasında saat 23.00'ten işletme bitimine kadar Kabataş-Güngören istasyonları arasında yapılacaktır. Güngören-Bağcılar istasyonları arasında ücretsiz İETT otobüsleri ile hizmet verilecektir" denildi.
Kabataş-Bağcılar tramvay hattında seferler 00.00'da sona eriyor.