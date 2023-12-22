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Bu hattı kullanan İstanbullular dikkat! Seferler yapılmayacak…

Bu hattı kullanan İstanbullular dikkat! Seferler yapılmayacak… Metro İstanbul’un yaptığı duyuruya göre ir çok İstanbullunun sıkça kullandığı o tramvay hattında seferler yapılmayacak. İşte o tramvay hattı ve detaylar…