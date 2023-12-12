Bu ilk değil! Teknik direktörden şoke eden itiraf "Faruk Koca bana da saldırdı" Ankaragücü Başkanı Faruk Koca’nın hakem Halil Umut Meler’e yaptığı yumruklu saldırıdan sonra, Teknik Direktör Hikmet Karaman’dan itiraf geldi. Kendisinin de aynı durumu yaşadığını belirtti.

ensonhaber.com

Trendyol Süper Lig'de gerçekleşen Ankaragücü-Çaykur Rizespor maçının son düdüğüyle birlikte, üzücü bir olay yaşandı.

Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca, maçın hakemi Halil Umut Meler'e yönelik saldırıda bulundu.

Bu çirkin olayın ardından Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) olağanüstü toplanma kararı aldı.

Spor camiasında büyük şok ve endişe yaratan bu olay, hakemlere yönelik şiddetin kabul edilemez olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi.

Öte yandan, Teknik Direktör Hikmet Karaman ise dikkat çekici bir açıklama yaparak, Başkan Faruk Koca hakkında bir itirafta bulundu.

Teknik Direktör Hikmet Karaman itiraf etti

A Spor'da konuşan Teknik Direktör Hikmet Karaman, "Ankaragücü'nü çalıştırırken Faruk Koca bana da yumrukla saldırdı. O zamanlar sineye çektik söylemedik, ama şimdi söyleyebilirim" dedi.