Bu illüzyon keskin göz ister: 7 saniyede gizli tavşanı bulun

Bugünün zorlu bulmacası, huzurlu ve dingin bir doğal ortamı sergileyen güzel bir manzara illüstrasyonunun sahnesini gösteriyor.

Ancak bu optik illüzyonda, görüntüde gizlenmiş ve zıplayan akıllı bir tavşan var.

Yani, bu optik illüzyonda zıplayan gizli tavşanı bulmanız gerekiyor.

Eğer keskin bir IQ'ya sahip bir dahi olduğunuzu düşünüyorsanız, o zaman gizli tavşanı sadece 7 saniyede bulun.

İlk bakışta, görsel normal görünüyor, çünkü görselde, sahne boyunca uzanan sakin mavi bir göl veya nehir, küçük sarı ve beyaz kır çiçeklerinin açtığı yeşil bir çayır ve suya yakın, ahşap bir iskelesi göle doğru uzanan kırmızı çatılı ve beyaz pencereli şirin bir ev var. Ancak burada, bu sahnede, zeki bir tavşan da var ve bu optik illüzyonda bir yerlerde zıplıyor.

Yani, hepinizin bu optik illüzyonda zıplayan gizli tavşanı bulmanız gerekiyor.

Kartal görüşünüz olduğunu, keskin bir görüşe sahip olduğunuzu ve IQ'nuzun insanların %99'undan yüksek olduğunu düşünüyorsanız, keskin IQ'nuzu ve gözlem becerilerinizi kullanarak, 7 saniyede gizli tavşanı bulun.

Sanırım hepiniz görüntü hakkında kısa bir bilgi edindiniz ve artık illüzyon meydan okumanıza başlayabilirsiniz.

Evet, resme dikkatlice bakın.

Kartal gözünüzü ve keskin IQ yeteneklerinizi kullanın.

Acele edin! Zaman tükeniyor…

3…2…1…

Gizli tavşanı bulamayanlar da endişelenmesin. Bu bulmacaları ve görsel illüzyonları pratik edin, gözlem becerileriniz ve görüşünüz artacaktır.

Gökyüzünün sağ tarafındaki beyaz bulutlara dikkatlice bakın; kulağına ve şekline bakın. Gökyüzünde bir tavşan zıplıyor.