Bu kadarı da olmaz! Kasesi bin liradan satılıyordu, bakanlığın radarına takıldı

Haber Merkezi

Kış turizminin önde gelen noktalarından olan Uludağ’da bir otelin restoranındaki çorba fiyatı gündemde büyük bir yankı uyandırdı.

Bölgeye ait mantar ve cevizlerle yapılan çorbanın 1000 TL’ye satılması sosyal medyada tepkilere neden oldu.

İşletmenin çorbanın yanı sıra “dağ tostu” ve “dağ salatası” gibi ürünlerinin de bu fiyatlara yakın satılması dikkat çekti.

Sadece vatandaşların değil Ticaret Bakanlığı’nın da dikkatini çeken bu durum değerlendirilmiş ve cezai yaptırımların uygulanabileceği belirtildi.

1 MİLYON TL CEZAİ YAPTIRIM!

Geçtiğimiz sezonda 500 TL’den satılan çorbanın bu sezonda 1000 TL’den satılacağı haberi üzerine Ticaret Bakanlığı harekete geçti.

Ticaret Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Bursa Ticaret İl Müdürlüğü tarafından inceleme yapıldığını ve kasesi 1000 TL’den satışa sunulacak olan çorbayla ilgili, haksız fiyat artışı tespit edildiğini belirtti.

Söz konusu işletmeye 1 milyon TL’ye kadar cezai işlem yapılabileceği kaydedildi. Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, “Yapılan denetimde, haksız fiyat artışı tespit edildiği belirlenmiştir. Bu yüzden, haksız fiyat artışı kapsamında düzenlenen tutanak, işletme yetkililerinin savunması ve ekleriyle birlikte Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu’na gönderilecek ve 1.000.000 TL ye kadar cezai işlem yapılabilecektir.” ifadelerine yer verildi.