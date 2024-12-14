Bu kadarı da olmaz! Restoranlarda zorunlu harcama limiti uygulaması cep yakıyor

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Son günlerde İstanbul’da yer alan bazı işletmelerde bin 500 liralık harcama limiti uygulaması başlatıldığı iddia edildi. Söz konusu iddiaların lüks mekanlarda uygulanan kuver ve zorunlu bahşiş uygulamasıyla birleştiğinde cep yakıyor.

Ticaret Bakanlığı ise söz konusu iddiaların ardından, yasal olmayan bu uygulamaya karşı denetimlere başladı.

Ticaret Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda hukuka aykırı faaliyetleri titizlikle takip ettiklerinin altını çizdi.

HEM TÜKETİCİ HAKLARINA VE HUKUKA AYKIRI!

İstanbul başta olmak üzere lüks restoranlarda mevzuata aykırı olarak uygulanan yöntem ile işletmeler, asgari hesap tutarı belirlemeye başladı. İlk aşamada bin 500 TL olarak belirlenen bu tutar, söz konusu sınırın altında kalan harcamaların da otomatik olarak bu rakama yuvarlanmasına neden oluyor.

Söz konusu uygulamanın hem tüketici haklarına gem de hukuki düzenlemelere aykırı olduğunu vurgulayan Gürcan, Bakanlık tarafından denetim sürecinin başlatıldığını belirtti.