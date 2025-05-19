Bu LED ışıkları hemen kaldırın: Kimyasal yanık bırakıyor

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ABD merkezli aydınlatma üreticisi NICREW, 15 inçlik Dalgıç RGB LED ışık modellerini ciddi güvenlik endişeleri nedeniyle geri çağırdı.

Geri çağrılan ürünlerin uzaktan kumandalarında yer alan lityum düğme piller, çocuklar tarafından kolayca erişilebilir olması sebebiyle boğulma ve yutma riskleri taşıyor.

Söz konusu pil türü, küçük çocuklar tarafından yutulduğunda iç organlarda kimyasal yanıklara, ciddi sağlık sorunlarına ve hatta ölüme yol açabiliyor.

Bu durum, düğme pili içeren ürünler için ABD’de yürürlükte olan zorunlu güvenlik düzenlemelerine aykırı bulunuyor.

TÜKETİCİLERE UYARI: KULLANIMI HEMEN DURDURUN

Yetkililer, ürüne sahip olan kullanıcıları cihazı derhal kullanmayı bırakmaya çağırıyor.

Uzaktan kumandadaki pilin çıkarılarak çocukların ulaşamayacağı güvenli bir yerde saklanması gerektiği bildirildi.

NICREW, uzaktan kumandaların güvenli bir alternatifle ücretsiz değiştirileceğini ve eski ürünlerin nasıl bertaraf edileceğine dair detaylı bilgi sağlayacağını açıkladı.