Bu lezzeti çöpe atmayın! Balık kellesi ile yapılıyor...

Yağmur Dinç

Balık sezonu devam ediyor...

Omega 3 depolamak isteyenler, bol bol balık tüketiyor.

Evde balık pişirmeye hazırlananlar, temizliğine öncelik veriyor. Bu noktada, balığın içini temizlemek gibi kafası da sıklıkla çöpe gidiyor.

Siz de balık kellesini çöpe atanlardan mısınız...

Artık pişman olacaksınız! Çünkü, balık kellelerinden efsane lezzetler çıkıyor...

İşte balık kafası ile yapılan yemekler:

Balık Çorbası: Balık kellesini çorba yapımında kullanabilirsiniz. Kelleyi, sebzelerle birlikte kaynatarak lezzetli bir balık suyu elde edebilirsiniz. Sonrasında bu suyu çorba bazında kullanabilirsiniz.

Fırında Pişirme: Balık kellesini fırınlayarak baharatlarla lezzetlendirebilirsiniz. Limon, zeytinyağı ve baharatlarla marine edip fırında pişirebilirsiniz.

Kelle Kızartma: Kelleyi hafif unlayıp kızartarak atıştırmalık olarak servis edebilirsiniz. Kıtır bir dış yüzey ve yumuşak iç dokusu ile lezzetli bir alternatif olur.

Kelle Salata: Haşlanmış balık kellesini soğutup, sebzelerle karıştırarak sağlıklı bir salata hazırlayabilirsiniz. Zeytinyağı, limon suyu ve baharatlarla tatlandırabilirsiniz.

Pilav: Balık kellesini pilav veya bulgur yemeğiyle birlikte pişirebilirsiniz. Kelle, yemeğe ekstra bir tat katacaktır.

*Kılçıklara dikkat ediniz.