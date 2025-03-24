Bu listeyi görmeden markete gitmeyin; Sucuktan baş, kekikten yabancı madde çıktı

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Tarım ve Orman Bakanlığı, halk sağlığını tehdit eden gıda ürünlerine karşı yürüttüğü denetimlerde şoke eden bulgulara ulaştı.

24 Mart tarihli yeni listede, tüketicilere "dana eti" diye at ve eşek eti satıldığı ortaya çıktı.

Sadece et ürünlerinde değil, birçok farklı gıdada da skandal detaylar gün yüzüne çıktı.

KEKİK DE LİSTEDE!

İçeriği belli olmayan katkı maddeleriyle dolu bazı ürünler, vatandaşın güvenini sarsarken, bir kekik markasının da listeye eklendi.

İşte hileli ürünlerin güncel listesi: