Bu meslek grubunda olanlar yaşadı: Avrupa kapıları sonuna kadar açılıyor!

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Avrupa Birliği (AB) tarafından atılan adımla birlikte o meslek gruplarını sevindirecek dikkat çekici bir gelişme yaşandı.

Söz konusu adımla birlikte nitelikli araştırmacı ve bilim insanlarının Avrupa'ya göçünü kolaylaştırılması hedefleniyor. AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen; özellikle bilim, teknoloji ve araştırma alanında çalışanların Avrupa'ya giriş süreçlerinin hızlandırılacağını açıkladı.

Fransa'da düzenlenen "Bilim için Avrupa'yı Seç" adlı etkinlikte konuşma yapan Başkan Von Der Leyen, Avrupa'nın bilimdeki liderliğini sürdürebilmesi için uluslararası araştırmacılara daha açık hale gelmesi gerektiğini vurguladı.

500 MİLYON EUROLUK PAKETTE GELİYOR!

Yapılan konuşmada sağlık, iklim, ekonomi ve teknolojideki güncel küresel sorunlara çözüm arayışında bilimin oynayacağı rolün altını çizildi.

Von der Leyen, göçmen bilim insanları için "pasaport, cinsiyet ya da etnik köken değil; bilimin değeri önemlidir" diyerek, Avrupa'nın bilimsel kapsayıcılık vizyonuna dikkat çekti.

Öte yandan yeni dönemde Avrupa Birliği, bilimsel göçü teşvik etmekle kalmayıp 500 milyon euroluk özel bir araştırma destek paketi ile bu hedefi finansal olarak da destekleyeceği de belirtildi.