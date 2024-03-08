Bu meyveyi yiyen, kansere kalkan oluşturuyor felç riskini azaltıyor… Görüntüsü ve tadıyla dikkat çeken bu meyvenin sağlığa birçok faydası bulunuyor. Özellikle son senelerde giderek artan hastalık kansere karşı kalkan oluşturuyor. İşte, o meyve ve faydaları…

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Türkiye’de her ne kadar iklim şartları uygun olsa da üretim tercihleri arasında yer almayan meyve türü Japonlar tarafından kanser riskine kalkan oluşturmak için düzenli olarak tükettiği bir türdür.

Yapılan araştırmalara göre, uzun ve sağlıklı yaşam üzerindeki olumlu etkileri çoğu ülkede meyve tüketimi tercihleri arasında yer alıyor.

Uzak doğu ülkelerinin göz bebeği olan bu meyve sağlık açısından sayısız fayda sağlıyor.

İşte, kansere kalkan oluşturan o meyve

Görüntü ve tadıyla ilgi odağı olan yılan meyvesi Güneydoğu Asya’nın popüler meyveleri arasında yer alıyor.

Yılan meyvesi diğer bir adıyla Salak Pondoh, genellikle Tayland, Malezya, Brunei ve Endonazya gibi tropik iklim bölgelerinde yetiştiriciliği yapılıyor. Aynı zamanda sera üretimini de elverişli olan bu meyve Türkiye’de üretilmeye uygun bir meyve türüdür.

Antioksidanlar bakımından zengin olması, kanser ve kalp hastalıkları, felçler ve menopoz semptomları gibi rahatsızlıklar için biçilmiş kaftan olarak nitelendiriliyor.

Uzun süre tokluk sağlayan salak pondoh, beyin sağlığı için de mucizevi bir besin olarak biliniyor.

Ayrıca, yüksek lif içeriği sindirim sistemini destekler ve birçok mineral ile vitamin açısından zengin bir kaynak olan yılan meyvesi, aşırı tüketildiğinde kabızlık gibi sindirim sorunları ortaya çıkabilir.

Bu nedenle, yılan meyvesinin dengeli bir şekilde tüketilmesi önemlidir.