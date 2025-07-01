Bu peynirin kilosu servet değerinde: Hem lezzetli, hem şifalı

Dünyanın en pahalı peyniri olan "Pule", fiyatıyla dudak uçuklatıyor.

Sadece 450 gramı yaklaşık 2.300 dolara alıcı bulan bu peynir, bazı ülkelerde birkaç aylık kira bedelinden daha yüksek bir değere sahip.

Sırbistan’ın kuzeybatısında, Zasavica Doğa Rezervi’nde üretilen Pule, Balkan eşeklerinin sütünden elde ediliyor. Ancak bu süt öyle kolay bulunan bir ürün değil.

Dişi bir eşek, günde en fazla 2 litre süt verebiliyor. Karşılaştırmak gerekirse, bir inek günde 30-45 litre arasında süt üretebiliyor. Ayrıca eşeklerin sağımı hala elle yapılıyor.

LEZZETİYLE MANCHEGO'YU ANIMSATIYOR

Yoğun dokulu ve zengin aromalı olan Pule, lezzet açısından İspanyol Manchego peynirine benzetiliyor.

Ancak bu benzersiz tadı denemek pek kolay değil. Yılda sınırlı miktarda üretilen bu peynir yalnızca doğrudan üretildiği Zasavica bölgesinde bulunabiliyor.

BİR LEZZETTEN FAZLASI: ŞİFA DEPOSU

Pule’yi değerli kılan bir diğer unsur da eşek sütünün sağlık açısından sunduğu faydalar.

Tarih boyunca anne sütüne en yakın süt olarak bilinen eşek sütü, bağışıklık sistemini güçlendirme ve iltihap önleyici özellikleriyle öne çıkıyor.

Hatta efsanelere göre Mısır Kraliçesi Kleopatra’nın güzellik sırlarından biri de eşek sütü banyolarıymış.