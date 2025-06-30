Bu renkler sivrisinekleri mıknatıs gibi çekiyor! İşte, giyerken dikkatli olmanız gereken renkler

Yaz aylarının gelmesiyle birlikte adeta bir kabus haline gelen sivrisineklerde giderek çoğalmaya başladı.

Gece uykunuzu bile bölen ısırıklar ve kaşıntılar yaz aylarını çekilmez kılan en büyük sorunların başında yer alırken dikkat çeken bir araştırma yayınlandı.

Bilim insanları tarafından yayımlanan yeni bir araştırmaya göre, sivrisineklerin sizi hedef almasının nedeni sadece kan grubunuz ya da ter kokunuz değilmiş. Giydiğiniz kıyafetlerin rengi bile, sizi sivrisinekler için cazip bir av haline getirebiliyormuş.

BU RENKLERDEN UZAK DURUN!

Giydiğimiz kıyafetlerin rengi, yazın kabusu haline gelen sivrisinek ısırıklarına karşı önemli bir savunma olabilir. Washington Üniversitesi’nden yapılan yeni araştırma, sivrisineklerin yalnızca koku ve vücut ısısıyla değil, aynı zamanda giyim rengiyle de bizi “hedef” olarak seçtiğini ortaya koydu.

Deneylerde, sivrisinekler “avlarını” önce karbondioksit kokusuyla buluyor, ardından belirli renklere yönleniyor. Özellikle kırmızı, turuncu, siyah ve camgöbeği tonları, bu küçük vampirlerin radarına giriyor. Buna karşılık yeşil, mor, mavi ve beyaz gibi açık tonlar, sivrisinekler tarafından genellikle göz ardı ediliyor.

Jeffrey Riffell, bu çalışma hakkında, “Eskiden üç çekim unsurundan bahsederdik: nefes, ter ve vücut ısısı. Bu çalışmayla birlikte dördüncü etkeni daha doğruladık: renk. Filtreleyerek daha az çekici renkler tercih etmek, sivrisinek ısırıklarından kurtulmanın yeni yolu olabilir” ifadelerini kullandı.

Eğer sivrisineklerden uzak kalmak istiyorsanız:

- Kırmızı, turuncu, siyah ve camgöbeği gibi renklerden uzak durun.

- Açık tonlar, özellikle beyaz ve mavi, daha az dikkat çeker.

- Geceleri açık alanlarda bulunurken bu önerileri dikkate alarak giyinmek, kaşıntı dolu gecelere veda etmenin ilk adımı olabilir.