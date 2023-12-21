Bu resimdeki meyveyi bulabiliyorsanız helal olsun! Sadece 10 saniyeniz var… Bu resimde hangi meyve var? Meyveyi görebildiniz mi? 10 saniyede bulabilene helal olsun…

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Zeka testine hazırsanız başlıyoruz. Yanılsamalar içine saklanmış o meyveyi bulmak için sadece 10 saniyeniz var.

Testin amacı ise, görsel zekanızı nasıl kullandığını öğrenmeniz. İlk bakışta İlk bakışta genelde birçok kişi bir şey göremediğini söyler fakat sonrasında birden fazla nesne görmeye başlanır.

Bu beynin ucu bucağı olmadan hayal edebildiğinin ve bilgiyi farklı şekilde işleyebildiğinin kanıtıdır. Şimdi akıl yürütme becerilerini konuşturma zamanı.

Evet, meyveyi 10 saniye içinde bulduysanız pratik zekanıza diyecek yok. Gözünüzden hiçbir şey kaçmıyor. Beyniniz adeta bir avcı gibi avını nerede görse yanılmadan hemen tanıyor.

Ama eğer meyveyi göremediyseniz hiç üzülmeyin cevabı sizin için aşağıda belirttik.

İşte testin cevabı…

Öncelikle tebrik ederiz. Görselde gizlenen o meyve bir armuttu. Sizde dedektif gibi bir göze sahipsiniz. Pratik zekanızı iyi kullanıyorsunuz ve dikkatlisiniz. Sizin sadece beyninizde bir sıralamaya ihtiyacınız var.