Bu saatlerde çalıştırmayın! Çamaşır makinesini bu saatlerde çalıştırmak faturayı kabartıyor

Haber Merkezi

Yaz aylarının gelmesiyle birlikte dışarıda geçirilen zaman arttı, buna paralel olarak çamaşır sepetleri de dolup taşmaya başladı.

Güneşli havalar, çamaşır kurutmayı kolaylaştırsa da, çamaşır makinesini daha sık çalıştırmak enerji faturalarına kabarık rakamlarla yansıyabiliyor. Ancak uzmanlara göre, basit bir zamanlama stratejisiyle bu masrafın önüne geçmek mümkün.

Enerji tasarrufu uzmanı Allie Ogletree, çamaşır makinesi kullanımında saat seçiminin büyük önem taşıdığını vurguladı.

“Makineyi hangi saatte çalıştırdığınız, faturanızda ciddi fark yaratabilir,” diyen Ogletree, elektrik tarifelerinin gün içinde değişiklik gösterdiğini ve enerji kullanımının yoğun olmadığı saatlerde çamaşır yıkamanın tasarruf sağladığını belirtti.

Özellikle akşam 22.00'dan sonra veya sabah erken saatlerde çamaşır yıkamanın daha ekonomik olduğunu söyleyen uzmanlar, bu yöntemin yalnızca faturayı hafifletmekle kalmadığını, aynı zamanda enerji şebekesindeki yükü de azalttığını ifade ederken çamaşır makinesinin en çok elektrik yaktığı saat aralığını da paylaştı.

BU SAAT ARALIKLARINDA ÇAMAŞIR YIKAMAYIN!

Uzmanların aktardığı bilgilere göre birçok enerji sağlayıcısı, günün belirli saatlerinde özellikle herkesin aynı anda elektrik kullandığı yoğun saatlerde daha yüksek ücret tarifesi uyguladığını belirterek elektrikli ev aletlerini kullanırken dikkatli olmanız gereken saatler belli oldu.

“Kullanım zamanı tarifesi” (TOU) denilen sisteme göre 16:00–19:00 saatleri arasında çamaşır yıkamak enerji tüketiminin yoğun olduğu saatlere denk geldiğinden faturalarınızın kabarmasına neden olabilir.

Bu noktada Ogletree, belirtilen saatlerde çamaşır makinesini çalıştırmaktan kaçınılmasını önerirken, “Çamaşır yıkamak için en iyi zaman, sabahın erken saatleridir. Hem enerji talebi düşüktür hem de hava serindir” önerisinde bulunuyor.