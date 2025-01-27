Bu sandviç yenmiyor ama cildi bebek gibi yapıyor

Yağmur Dinç

Retinol, ince çizgilerin ve kırışıklıkların yanı sıra diğer yaşlanma belirtilerinin görünümünü en aza indirmeye yardımcı olabilen güçlü bir cilt bakım bileşenidir.

Cilt bakım uzmanları tarafından en çok beğenilen bileşenlerden biridir, ancak retinolün bir dezavantajı olabilir: cilt tahrişi...

Retinol Sandviç yöntemi tam da burada devreye giriyor.

Cilt bakımı meraklıları, Retinolü rutinlerine dahil etmenin yeni yollarını ararken, Retinol sandviç yöntemi ilgi odağı oldu.

SANVDİÇ YÖNTEMİ

Retinol sandviç yöntemi, retinolünüzü iki kat Nemlendirici arasına "sandviçlemeyi" içerir.

Bu teknik; Retinolün kuruluk, kızarıklık ve pullanma gibi olası yan etkilerinden bazılarını en aza indirmeye yardımcı olmak için yaratılmıştır.

Nemlendiriciyi katmanlar halinde uygulamak, cilde ekstra nem sağlamaya ve hapsetmeye yardımcı olur ve tahrişe yol açabilen kuruluğu önler.

Retinol sandviçleme tekniği kısaca şöyledir:

1- Cildinizi temizleyin

2- Nemli cilde bir kat nemlendirici uygulayın

3- Tamamen kurumasını bekleyin

4- Retinolünüzü uygulayın

5- Retinolün emilmesi için zaman verdikten sonra, cilt bakım rutininizi ikinci bir nemlendirici katmanıyla tamamlayın.