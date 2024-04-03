Bu şehirlere giden hemen dönmek istiyor! İşte, dünyanın en sıkıcı 10 şehri… Tatil planı yaparken rotanızı asla geçmemesi gereken noktalar belli oldu. Resmen hayatın durduğu sıkılmaktan başka bir şey yapamayacağınız şehirler açıklandı. İşte tatil rotanıza asla dahil etmemeniz gereken sıkıcı şehirler…

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Tatil planı yaparken yeni yerler görmek herkesin ilk tercihidir. Farklı kültürleri ve eşsiz doğal yapıları ile dikkat çeken birçok yer bulunur.

Çoğu kişinin tatil rotasında ise genellikle yapılacak aktivitelerin en çok olduğu şehirler yer alıyor. Dünya üzerinde gezilmesi ve görülmesi gereken birçok yer varken gittiğinize pişman olacağınız noktalarda yok değil.

Sizde tatilinizi eğlenerek geçirmek istiyorsanız uzak durmanız gereken bazı noktalar bulunuyor. Hayatın adeta durma noktasına geldiği ve sıkılmaktan öteye yapacak başka bir şeyin olmadığı şehirler belli oldu.

İşte, tatil rotanızdan çıkartmanız gereken en sıkıcı şehirler…

1. Lubbock, Teksas, ABD

2. St. Petersburg, Florida, ABD

3. Bratislava, Slovakya

4. Pisa, İtalya

5. Hatfield, İngiltere

6. Helsinki, Finlandiya

7. Birmingham, İngiltere

8. Santiago, Şili

9. Mesa, Arizona, ABD

10. Ottawa, Kanada