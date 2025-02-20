Bu soruyu çözebilenlerin IQ’su 150+! Sadece 7 saniyeniz var…

Haber Merkezi

Beyin jimnastiği oyunları, zihinsel çevikliğinizi artırmanın en eğlenceli yollarından biridir.

Hem mantıksal düşünme yeteneğinizi geliştirir hem de analitik becerilerinizi test eder.

İşte sosyal medyada hızla yayılan ve sadece en zeki insanların çözebildiği bir matematik bulmacası!

Bu bulmacada yapmanız gereken şey oldukça basit: Eksik değeri bulmak.

Ancak dikkatli olun, çünkü bu soru göründüğünden çok daha karmaşık. Üstelik yalnızca 7 saniyeniz var.

Eğer bu sürede doğru cevabı bulabilirseniz, IQ seviyeniz oldukça yüksek olabilir. Peki, bu zorlu matematik bilmecesini çözmeye hazır mısınız?

Bu viral zeka oyununda, okuyuculardan eksik değeri bulmaları isteniyor. Denklem oldukça basit.

Zeka gerektiren matematik bulmacasını 7 saniyede çözebilir misiniz?

Uzmanlar, bu tür zeka oyunlarını çözebilen kişilerin mükemmel mantıksal ve analitik becerilere sahip olduğunu öne sürüyor.

Bulamadıysanız, doğru cevabı aşağıda verdik.

3 - (3x6) + 2 = ?

3 - (18) + 2 = -13