Bu tarihte aile hekimleri grev yapacak: Randevusu olan kontrol etsin

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14 Mart Tıp Bayramı’nda iş bırakıyorlar!

Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu (AHESEN) Genel Başkanı Dr. Ahmet Kandemir, aile hekimleri, hemşireler ve ebelerin 14 Mart Tıp Bayramı’nda greve gideceğini duyurdu.

14 Mart’ta bir günlük iş bırakma eylemi yapılacak. Bu tarihte aile sağlığı merkezlerinde hizmet verilemeyecek.

Kandemir açıklamasında, “Bu işi asıl yapanlar olarak STK’larla birlikte yeni bir yönetmelik oluşturulmalı. Hem sağlık çalışanlarının özlük hakları korunmalı hem de vatandaşın nitelikli sağlık hizmetine erişimi güvence altına alınmalı. 14 Mart Tıp Bayramı’nda, meslek onurumuz ve halk sağlığının geleceği için iş bırakma eylemiyle bu taleplerimizi bir kez daha yüksek sesle dile getireceğiz” ifadelerini kullandı.