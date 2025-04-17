Bu Test Zekanızı Ele Veriyor: Kediyi 7 Saniyede Gören Zeka Küpü Çıkıyor

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Eskiden dergilerde, gazetelerde karşımıza çıkan bu bulmacalar artık dijital dünyanın vazgeçilmezi haline geldi.

Sosyal medyada hızla yayılan bu bulmaca, dikkat ve gözlem gücünü test etmek isteyenlerin gözdesi oldu.

Görselde çok sayıda sevimli köpek var… Ama aralarına gizlenmiş bir kedi yer alıyor.

Bu gizli kediyi sadece 7 saniyede bulabilir misiniz?

Yukarıdaki görselde köpeklerin arasında gizlenen bir kedi yavrusu yer alıyor.

Göreviniz 7 saniye içinde yavru kediyi bulmak.

Eğer kediyi bulduysanız, ayrıntılara dikkat eden birisiniz demektir.

Bulamadıysanız, aşağıdaki cevabı kontrol edebilirsiniz.