Bu turşudan 1 avuç yiyen, acıkmak nedir bilmiyor... Gebre otunun tomurcuklarından elde edilen kapari, turşu olarak tüketildiğinde inanılmaz şifa veriyor. Kapari turşusu başta kilo problemi olmak üzere bakın nelere deva oluyor...

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Kapari turşusu, gebre otu tomurcuklarının turşulanmış halidir.

Kapari tomurcukları tuzlu su içinde fermente edilir veya sirke içerisinde turşulanır.

Turşu süreci tamamlandıktan sonra kapari turşusu, tuz ve sirkenin lezzetini almış olur. Genellikle kapari turşusu daha sonra yemeklerde garnitür olarak veya salatalarda kullanılır.

Kapari turşusunun kendine özgü bir acı-tatlı ekşimsi lezzeti vardır. Özellikle balık yemeklerinde, salatalarda, mezelerde ve sandviçlerde kapari turşusu sıklıkla kullanılır. Ayrıca, sağlıklı bir atıştırmalık olarak da tüketilebilir.

İşte kapari turşusunun sağlığa faydaları...

Kapari, turşu olarak tüketildiğinde uzun süre tokluk hissi ve vücudu dinç tutan bir enerji de sağlar. Bu sayede kilo vermeye yardımcı olur.

Kapari turşusu, C vitamini ve diğer besleyici bileşikler açısından zengindir.

Kapari turşusu, iltihaplanma ile ilişkili rahatsızlıkların hafifletilmesine yardımcı olabilir.

Bu turşu düşük kalorili ve lif açısından zengin bir gıdadır. Lif, sindirimi düzenler, tokluk hissini artırır ve kilo kontrolüne yardımcı olabilir.

Kapari turşusu, sindirimi teşvik eden ve sindirim sistemi sağlığını destekleyen prebiyotik lifler içerebilir.