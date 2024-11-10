Bu ülkelerde hapisten kaçmak yasal: İşte tek şart…

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Dünya genelinde hapishaneden kaçmak genellikle yasadışı bir eylem olarak kabul edilirken, bazı ülkelerde bu durum daha farklı bir şekilde ele alınıyor.

Bu ülkelerde, mahkumlar kaçtıktan sonra, sadece kaçışı gerçekleştirdikleri için cezalandırılmıyorlar.

Ancak bu, her ülkenin hukuk sistemine göre farklılık gösterebiliyor.

İşte, hapishaneden kaçmanın suç sayılmadığı ve yasal olduğu o ülkeler…

ALMANYA

Almanya’da, 1800’lerden beri uygulanan bir yasa, insanların özgürlüklerine duyduğu doğal dürtüyü engellemeyi ahlaksızlık olarak kabul ediyor. Mahkumlar, başka bir suç işlememeleri şartıyla hapishaneden kaçabiliyorlar. Ancak, yakalanan mahkumlar daha güvenlikli cezaevlerine gönderiliyor.

MEKSİKA

Meksika'da, Federal Ceza Kanunu’na göre, mahkumlar hapishaneden kaçarken başka bir suç işlemedikleri sürece cezalandırılmıyor. Ancak kaçarken başkalarına zarar vermek veya başka suçlar işlemek, cezaya neden oluyor.

HOLLANDA

Hollanda’daki yaklaşım ise oldukça farklı. Burada, bir mahkum kaçma fırsatını kullanmadığında, bu durum olumsuz bir davranış olarak görülüyor ve cezalandırılmıyor. Kaçış, bir fırsat olarak değerlendiriliyor ve cezaya neden olmuyor.

İSVEÇ

İsveç'te de hapishaneden kaçmak yasaldır, ancak kaçış sırasında başka bir yasa çiğnenmemelidir. Kaçış, zararsız kabul edilir ve mahkum cezalandırılmaz. Özgürleşme fırsatı olarak görülen bu eylem, bir tür kişisel gelişim olarak kabul ediliyor.

AVUSTURYA, BELÇİKA, ŞİLİ

Bu ülkelerde de hapishaneden kaçmak, kaçış sırasında başka suç işlenmediği sürece suç sayılmıyor. Bu ülkelerin hukuk sistemi, mahkumların özgürlük içgüdülerine saygı gösteriyor ve cezalandırılmıyor.