Bu yaz serin geçecek! BİM ucuza kanatsız fani vantilatör ve klima getiriyor: 11 Temmuz Aktüel

BİM, 11 Temmuz 2025 tarihli indirim kataloğunu yayımladı.

Katalogda yazın vazgeçilmezi olan kanatsız fanlar, vantilatörler ve klimalar uygun fiyatlarla yer alıyor.

Ayrıca teknoloji tutkunlarını sevindirecek ürünler de listede: elektrikli bisiklet, çeşitli beyaz eşyalar ve elektronik cihazlar bu haftanın öne çıkanları arasında.

Yalnızca serinletici ürünlerle değil, tatil ve seyahat dönemine uygun valiz çeşitleri, yazlık tekstil ürünleri, kullanışlı saklama kapları ve çocukları mutlu edecek oyuncaklar da mağaza raflarındaki yerini alacak.

BİM’in sınırlı sayıda sunduğu bu kampanyalar, hem bütçe dostu hem de yazı keyifli hale getirmek isteyenler için kaçırılmayacak fırsatlar sunuyor.

İşte BİM 11 Temmuz indirim kataloğu: