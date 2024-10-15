Bu yiyecekler kalp krizine zemin hazırlıyor! İşte kalp sağlığı için tüketilmemesi gereken o yiyecekler...

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Son zamanlarda giderek artış gösteren sağlık sorunları arasında yer alan kap krizi ihtimali çoğu kişinin belki de en çok korktuğu sağlık sıkıntılarının başında geliyor.

Dünyada birçok kişinin karşı karşıya kaldığı bu sağlık sıkıntısı hakkında kardiyoloji uzmanları ise sıklıkla uyarılarını yineliyor.

Özellikle kalp sağlığınız için yediğiniz besinlerin önemini vurgulayan uzamanlar o gıdaların tüketilmemesi gerektiğinin de altını çiziyor.

Kalp sağlığını olumsuz etkileyerek krize neden olan o yiyeceklerden uzak durmak kalp sağlığınızı korumanız için oldukça önemliymiş.

İŞTE KALP KRİZİNE ZEMİN HAZIRLAYAN BESİNLER...

PUDİNG

Puding tadıyla ve lezzetiyle çok sık tüketilen tatlılardan biri. Ancak puding içerisinde yüksek miktarda şeker içeriyor.

Pudingi aşırı tüketmek kilo alımına sebep oluyor. Uzmanlar fazla kilolu olmanın kalp hastalığı, bazı kanserler ve tip 2 diyabet gibi sağlık sorunları riskinizi artırdığını açıklıyor.

ENERJİ İÇECEKLERİ

Enerji içecekleri de içerisinde yüksek oranda şeker içerir. Son derece sağlıksız olan enerji içecekleri yüksek tansiyon veya aritmi gibi sorunlara neden olabildiğinde kalp sağlığı için belirgin riskler oluşturuyor.

HİNDİSTAN CEVİZİ YAĞI

Son zamanlarda pek çok alanda kullanılan sıkılıkla Hindistan cevizi yağı riskli durumlar da yaratabiliyor. Uzmanlar Hindistan cevizi yağının sadece bakım ve güzellik alanında kullanılmasını mutfaktan ve yemeklerden mutlaka uzak tutulmasını söylüyor.

KAHVE KREMASI

Kahve hem kokusuyla hem de lezzetiyle severek tüketiliyor. Fakat kahvesini kremalı tüketmeyi sevenler için tehlike kapıda. Çünkü kremalı kahveler aşırı derecede şeker ve trans yağ içerdiğinde kap krizi riskine zemin hazırlayan besinler arasında yer alıyor.

PATATES KIZARTMASI

Patates kızartmasına genellikle kimse hayır diyemiyor. Lezzetli tadı sebebiyle kahvaltılarda, öğle ya da akşam yemeklerinde sıklıkla tüketilen patates kızartması, tüketmek ise tip 2 diyabete yakalanma riskini arttırıyor.

Patates kızartması aşırı yağlı olduğu için damarları tıkayabiliyor. Patates kızartması hipertansiyon hastası olmanıza da davetiye çıkarıyor.

CİPS

Fazla tuz tüketmek yüksek tansiyon, kalp hastalığı ve felç için en belirgin olan risk faktörlerindendir. Cips içerisinde vücut için sağlıksız olan birçok şey bulundurur. Doktorlar, otomatlarda bulabileceğiniz tuzlu, çıtır çıtır işlenmiş karbonhidrat dolu küçük torbalardan uzak durmanızın başta kalp sağlığınız olmak üzere sağlığınızı koruduğu belirtildi.