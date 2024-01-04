Bu yolu kullananlar dikkat! 24 saat radar uygulaması başladı: Hız sınırını aşanlar yandı! Kuzey Marmara Otoyolu'nda 24 saat radar uygulaması başladı. Hız sınırını aşan sürücülere uygulanacak para cezası belli oldu.

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Kuzey Marmara Otoyolu’nun Kocaeli sınırı içindeki yol güzergahında 24 saatlik radar uygulamasına başlandı.

Bölgede, hız sınırını yüzde 10’dan fazla aşan araç sahiplerine ceza kesilecek.

Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı, Kuzey Marmara Otoyolu’nun Kocaeli sınırları içinde kalan bölümünde 24 saat radar uygulaması yapılması kararı aldı.

Kuzey Marmara Otoyolu’nda otomobiller için 140 kilometre, minibüs ve otobüsler için 100 kilometre, kamyonetler için 95 kilometre, kamyon ve TIR'lar için 90 kilometre hız sınırı bulunuyor.

Bu hız sınırını yüzde 10’dan fazla aşan sürücülere cezai işlem uygulanacak.

Kuzey Marmara Otoyolu'nda hız sınırı aşım cezaları şu şekilde;

154-182 km/s: 1.507 TL

182-210 km/s: 3.136 TL

210+ km/s: 6.440 TL