Bu yöntemle mantarlar 1 yıl taze kalıyor

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Türk mutfağının vazgeçilmezlerinden biri olan turşu, sofralarımıza sadece zenginlik katmakla kalmaz, aynı zamanda sağlığımıza da birçok fayda sağlar.

Salatalık, lahana ve havuç gibi klasik turşu çeşitlerinin yanı sıra, son dönemde mantar turşusu da dikkatleri üzerine çekiyor.

Hem pratik yapımı hem de eşsiz lezzetiyle mantar turşusu, mutfaklarımızda hızla yer edinmeye başladı.

Mantar turşusunun en büyük avantajlarından biri, doğru koşullarda saklandığında uzun süre taze kalabilmesidir.

Mantarları yıl boyunca bozulmadan muhafaza etmek için bu yöntemi deneyin.

BOZULMAYAN MANTAR TURŞUSU TARİFİ

· 500 gr kültür mantarı

· 5 tane karanfil

· 5 tane karabiber

· 3 defne yaprağı

· 1 yemek kaşığı kalın tuz

· Yeteri kadar sirke

İlk olarak mantarları bol suda yıkayıp, içerisine 3 yemek kaşığı sirke eklediğiniz suyla pişirmeniz gerekiyor. Ardından, temiz bir kavanozun dibine karanfil, karabiber ve iki defne yaprağını koyun. Mantarları kavanoza sıkıca yerleştirdikten sonra, üstünü defne yaprağıyla kapatın.

Salamura karışımını hazırlamak için, kavanoza ekleyeceğiniz suyun üçte biri kadar sirke, tuz ve suyu bir kapta ısıtıp, tuzun erimesini sağlayın. Karışım soğuduktan sonra, kavanozun içine dökün ve kapağını sıkıca kapatın.

Turşunuz, bir gün içinde yenmeye hazır hale gelecektir.

Fermente edilen mantarlar, sindirim sistemine yardımcı olur ve bağışıklık sistemini güçlendirir. Ayrıca, turşu yapımı sayesinde mantarlar daha uzun süre taze kalır, bu da onları mutfak için pratik bir seçenek haline getirir.