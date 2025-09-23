Bu yöntemle yoğurt taş gibi olacak! Evde taş gibi yoğurt yapmanın yöntemi

Evde doğal ve katkısız yoğurt yapmak isteyenler için pratik yöntemler her geçen gün daha fazla ilgi görüyor.

Özellikle kıvamı tam tutan, taş gibi sert yoğurt yapmanın püf noktaları merak ediliyor.

Basit birkaç adımla hem sağlıklı hem de lezzetli yoğurt mayalamak mümkün.

İşte evde yoğurt yaparken dikkat edilmesi gereken en önemli ayrıntılar...

Yoğurt yaparken öncelikle taze süt kaynatılır ve yaklaşık 42-45 dereceye kadar ılıtılır.

Sütün çok sıcak olması yoğurt mayasını öldürürken, fazla soğuk olması ise yoğurdun tutmamasına neden olur.

Ardından bir kase yoğurt maya olarak kullanılır ve süte karıştırılır. Üzeri battaniye ya da kalın bir örtü ile kapatılarak ortalama 6-8 saat bekletilir.

Bekleme süresince sarsılmayan yoğurt, bu yöntemle kıvamını tam tutar. Soğuduktan sonra buzdolabına alınan yoğurt, taş gibi sert ve lezzetli olur.

Doğal yoğurt yapmak isteyenler için en önemli püf nokta, ısının korunması ve mayalama sırasında yoğurdun oynatılmamasıdır.