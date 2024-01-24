Buğra Kavuncu kimdir? İyi Parti İstanbul adayı Buğra Kavuncu hangi görevlerde bulundu? İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İBB adayının Buğra Kavuncu olduğunu açıkladı. İstanbul Belediye Başkanı Buğra Kavuncu’nun hayatı ve kariyeri merak konusu oldu. Peki Buğra Kavuncu kimdir, nereli ve kaç yaşında? Buğra Kavuncu hangi görevlerde yer aldı?

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Türkiye, yerel seçimlere doğru hızla ilerlerken, siyasi partiler adaylarını belirlemeye başladı.

AK Parti ve Cumhur İttifakı, özellikle büyükşehirlerde olmak üzere birçok ilçede adaylarını kamuoyu ile paylaştı.

Öte yandan, İyi Parti, yerel seçimlerde Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) ile ittifak yapmayacağını açıklamıştı.

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için partisinin adayını açıkladı.

Buğra Kavuncu'nun İstanbul adaylığı, Meral Akşener tarafından şu sözlerle duyuruldu: "Buğra Kavuncu, 'Ben adayım. Ben İstanbul'a aday olmak istiyorum' dedi. Ben de kabul ettim."

Akşener'in İyi Parti İstanbul adayının açıklamasının ardından, Buğra Kavuncu'nun hayatı ve kariyeri merak konusu oldu.

Buğra Kavuncu kimdir?

1973 yılında Ankara'da dünyaya gelen Buğra Kavuncu, eğitim hayatına Edmenton İlkokulu'nda başlamış, ardından Ankara Çizmeci İlkokulu ve Ankara Atatürk Lisesi'ni tamamlayarak 1997 yılında Ankara Üniversitesi Tarım Ekonomisi Bölümü'nden mezun olmuştur.

Profesyonel kariyerine Kazakistan Almatı'da yapı kimyasalları alanında başlayan Kavuncu, sahip olduğu satış, pazarlama ve yatırım konularındaki bilgi deneyimi sayesinde kısa sürede başarı elde etti. 1997 yılında USTA LLP'yi kurarak yapı kimyasallarına yatırımlar yaptı ve Orta Asya'da önemli bir büyüme sağladı. 2008 yılında şirketini başarılı bir şekilde sattıktan sonra, BASF Yapı Kimyasalları Central Asia LLP'nin Genel Müdürü ve ardından 2010 yılına kadar BASF Orta Asya'nın Genel Müdürlüğü gibi önemli görevleri üstlendi.

Kavuncu, Orta Asya'da geçirdiği süre zarfında Rusça, İngilizce ve Kazakça dillerinde akıcı hale geldi. 2010 yılında İsviçre'ye BDT Ülkeleri Pazar Direktörü olarak, 2012-2016 yılları arasında ise Türkiye'ye BDT Ülkeleri & Türkiye Pazar Direktörü olarak yerleşti. Bu dönemde BASF Türk Kimya'da CEO unvanıyla kariyerine devam etti ve 2018'de İYİ Parti'ye katılarak siyasi hayatına adım attı.

Buğra Kavuncu, İZODER Isı Su Ses ve Yangın Yalıtımcıları Derneği ve Türkiye İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği'nde Yönetim Kurulu Üyeliği gibi gönüllü çalışmalarda da bulunmuş ve TÜSİAD bünyesinde Çalışma Grubu Üyesi olarak çeşitli projelerde yer almıştır.