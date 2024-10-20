Bugün 3 maç TV8,5'ta şifresiz! İşte şifresiz maçların programı...

Hüseyin Topuz

Futbolseverler 20 Ekim Pazar günü televizyonda şifresiz yayınlanacak maçlar hakkında arama yapıyor.

Bilindiği üzere TV8,5 kanalı bazı maçları şifresiz olarak ekranlara getirmeyi sürdürüyor.

Futbolu yakından takip edenler her hafta TV8,5'un şifresiz yayınlayacağı maçları öğrenmek için aramalar yapıyor.

Pazar günü İngiltere Championship ve Belçika Ligi'nde oynanacak 3 müsabaka TV8,5 ekranlarında yayınlanacak.

Peki, TV8,5'un şifresiz yayınlayacağı maçlar hangileri? İşte bugünün maç programı..

20 Ekim Pazar

14:30 Genk - St. Truiden (TV8,5)

17:00 Hull City - Sunderland (TV8,5

19:30 Standard Liege - Charleroi (TV8,5)