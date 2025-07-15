Bugün AVM'ler açık mı, kapalı mı? 15 Temmuz 2025 AVM saatleri...

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü, Türkiye’de resmi tatil olarak kabul ediliyor.

Bu özel günde birçok kurum ve kuruluş kapalı olurken, alışveriş merkezlerinde (AVM) alışveriş yapmayı planlayanlar "15 Temmuz’da AVM'ler açık mı?" diye araştırıyor.

AVM'lerin çalışma saatleri, resmi tatiller kapsamında değişebiliyor.

Peki, bugün AVM'ler açık mı, kapalı mı olacak? İşte 15 Temmuz 2025 mesai saatleri...

BUGÜN (15 TEMMUZ 2025) AVM'LER AÇIK MI

Evet, 15 Temmuz 2025 Pazartesi günü AVM’ler açık olacak.

Resmi tatil olmasına rağmen birçok AVM yönetimi, alışverişe devam etmek isteyenler için kapılarını açacak.

AVM’ler genellikle 10.00 - 22.00 saatleri arasında hizmet veriyor.