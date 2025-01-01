BUGÜN BAŞLADI! Saatlerce sıcak tutan çay makinesi ŞOK’a geldi; işte fiyatı

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ŞOK Market, 2025 yılına özel büyük bir indirim kampanyasıyla müşterilerine müjde veriyor.

Yeni yılın ilk günlerinde başlayan aktüel kataloğunda, yılbaşı ve kış mevsimi için birbirinden cazip ürünler yer alıyor.

Kışlık giyim ürünlerinden ısıtıcılara, elektrikli mutfak aletlerinden ev eşyalarına kadar birçok üründe dev indirimler müşterileri bekliyor.

ŞOK, geniş ürün yelpazesinde yaptığı kampanyalarla, özellikle bütçe dostu alışveriş yapmak isteyen tüketicilere hitap ediyor.

Yastık kılıfından termal çoraba, derin tencereden tatlı kâsesine kadar pek çok ürün, 1 Ocak 2025 itibarıyla ŞOK raflarında yerini alacak.

İşte ŞOK 1 Ocak indirim kataloğu...