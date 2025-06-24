Bugün başladı! Tarım Kredi’de haziranın son fırsatları: Zeytinyağı, çiçek balı, çay, tavuk…

Tarım Kredi Kooperatifi, 24-30 Haziran 2025 tarihleri arasında geçerli olacak yeni indirim kampanyasını duyurdu.

Market broşüründe temel gıda ürünlerinden temizlik malzemelerine kadar geniş bir ürün yelpazesinde cazip fiyatlar yer alıyor.

Bu hafta Tarım Kredi Market raflarında, siyah çaydan donuk tavuk çeşitlerine, ton balığından beyaz peynire, pizza seçeneklerinden zeytinyağına kadar pek çok üründe özel indirimler göze çarpıyor.

Uygun fiyatlı alışveriş yapmak isteyenler, 24-30 Haziran tarihleri arasında Tarım Kredi Market şubelerini ziyaret ederek kampanyadan faydalanabilir.

İşte Tarım Kredi 24-30 Haziran aktüel katalog: