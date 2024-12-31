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Bugün eczaneler açık mı, saat kaça kadar? 31 Aralık eczane mesai saatleri...

Bugün eczaneler açık mı, saat kaça kadar? 31 Aralık eczane mesai saatleri... Bugün eczaneye uğrayacak olan vatandaşlar, yılbaşı olması sebebiyle açık olup olmadığını merak ediyor. Peki, 31 Aralık Salı günü eczaneler açık mı? Saat kaça kadar? İşte mesai saatleri...