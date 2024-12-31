Bugün eczaneler açık mı, saat kaça kadar? 31 Aralık eczane mesai saatleri...

Yağmur Dinç
Yeni yıl heyecanı, ülkemizde de hakim...
Türkiye genelinde yılbaşı kutlaması için hazırlıklar yapılıyor. Bu kapsamda, bazı kurum ve kuruluşların mesai saatleri değişebiliyor.
Açık mı kapalı mı olduğu merak edilenler arasında eczaneler de yer alıyor.
Eczaneye gidecek olan vatandaşlar, "31 Aralık'ta eczaneler açık mı" sorusuna yanıt arıyor.
Peki, bugün eczaneler açık mı? Yılbaşı günü eczaneler kaça kadar açık? İşte bilgiler...
31 ARALIK 2024 ECZANELER AÇIK MI
31 Aralık, resmi tatil kapsamına girmediği için eczaneler, genellikle standart çalışma saatlerine uygun şekilde hizmet veriyor.
Akşam 7 itibarıyla ise nöbetçi eczaneler hizmet verecek.