Bugün gram altın kaç lira? 28 Kasım 2024 güncel altın fiyatları...

Hüseyin Topuz

28 Kasım Perşembe günü itibariyle güncel altın fiyatları vatandaşlar tarafından merakla takip ediliyor.

Altın almak isteyenler ve elinde altını olanlar internette sık sık altın fiyatları hakkında araştırma gerçekleştiriyor.

Arama motorlarında 'Gram altın ne kadar' ve 'Çeyrek altın ne kadar' şeklindeki sorular sıkça araştırılıyor.

Peki, 28 Kasım 2024 tarihinde gram altın, çeyrek altın, ve tam altın fiyatı ne kadar oldu?

İşte güncel altın fiyatları..

Gram altın

Alış: 2.937 TL

Satış: 2.938 TL

Çeyrek altın

Alış: 4.905 TL

Satış: 5.018 TL

Yarım altın

Alış: 9.780 TL

Satış: 10.037 TL

Cumhuriyet altın

Alış: 20.337 TL

Satış: 20.644 TL