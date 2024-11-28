Bugün gram altın kaç lira? 28 Kasım 2024 güncel altın fiyatları...

Hüseyin Topuz
28 Kasım Perşembe günü itibariyle güncel altın fiyatları vatandaşlar tarafından merakla takip ediliyor.
Altın almak isteyenler ve elinde altını olanlar internette sık sık altın fiyatları hakkında araştırma gerçekleştiriyor.
Arama motorlarında 'Gram altın ne kadar' ve 'Çeyrek altın ne kadar' şeklindeki sorular sıkça araştırılıyor.
Peki, 28 Kasım 2024 tarihinde gram altın, çeyrek altın, ve tam altın fiyatı ne kadar oldu?
İşte güncel altın fiyatları..
Gram altın
Alış: 2.937 TL
Satış: 2.938 TL
Çeyrek altın
Alış: 4.905 TL
Satış: 5.018 TL
Yarım altın
Alış: 9.780 TL
Satış: 10.037 TL
Cumhuriyet altın
Alış: 20.337 TL
Satış: 20.644 TL