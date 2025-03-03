Bugün gram altın kaç lira? 3 Mart 2025 güncel altın fiyatları...

Hüseyin Topuz
3 Mart 2025 Pazartesi günü itibariyle güncel altın fiyatları vatandaşlar tarafından merakla takip ediliyor.
Altın almak isteyenler ve elinde altını olanlar internette sık sık altın fiyatları hakkında araştırma gerçekleştiriyor.
Arama motorlarında 'Gram altın ne kadar' ve 'Çeyrek altın ne kadar' şeklindeki sorular sıkça araştırılıyor.
Peki, 3 Mart 2025 tarihinde gram altın, çeyrek altın, ve tam altın fiyatı ne kadar oldu?
İşte güncel altın fiyatları..
Gram altın
Alış: 3.363 TL
Satış: 3.364 TL
Çeyrek altın
Alış: 5.403 TL
Satış: 5.526 TL
Yarım altın
Alış: 10.773 TL
Satış: 11.053 TL
Cumhuriyet altın
Alış: 22.398 TL
Satış: 22.737 TL