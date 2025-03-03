Bugün gram altın kaç lira? 3 Mart 2025 güncel altın fiyatları...

Hüseyin Topuz

3 Mart 2025 Pazartesi günü itibariyle güncel altın fiyatları vatandaşlar tarafından merakla takip ediliyor.

Altın almak isteyenler ve elinde altını olanlar internette sık sık altın fiyatları hakkında araştırma gerçekleştiriyor.

Arama motorlarında 'Gram altın ne kadar' ve 'Çeyrek altın ne kadar' şeklindeki sorular sıkça araştırılıyor.

Peki, 3 Mart 2025 tarihinde gram altın, çeyrek altın, ve tam altın fiyatı ne kadar oldu?

İşte güncel altın fiyatları..

Gram altın

Alış: 3.363 TL

Satış: 3.364 TL

Çeyrek altın

Alış: 5.403 TL

Satış: 5.526 TL

Yarım altın

Alış: 10.773 TL

Satış: 11.053 TL

Cumhuriyet altın

Alış: 22.398 TL

Satış: 22.737 TL