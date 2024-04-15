Bugün gram, çeyrek ve tam altın ne kadar? 15 Nisan 2024 güncel altın fiyatları
ensonhaber.com

9 günlük bayram tatilinin ardından güncel altın fiyatları, vatandaşların gündeminde yer alıyor.

Vatandaşlar, güncel altın fiyatlarını öğrenmek için sık sık arama motorlarında araştırma yapıyor.

Pazartesi günü itibariyle "Gram altın kaç lira?" ve "Çeyrek altın ne kadar?" gibi sorular arama motorlarında popüler hale geldi.

15 Nisan 2024 tarihinde, gram altın, çeyrek altın ve tam altın fiyatları merak edilen konular arasında yer alıyor.

İşte güncel altın fiyatları..

Gram altın

Alış: 2.459,70 TL

Satış: 2.460,04 TL

Çeyrek altın

Alış: 4.093,50 TL

Satış: 4.192,16 TL

Cumhuriyet altın

Alış: 16.989,00 TL

Satış: 17.246,00 TL

Yarım altın

Alış: 8.161,42 TL

Satış: 7.384,33 TL

Altın ons

Alış: 2.357,64 Dolar

Satış: 2.358,02 Dolar