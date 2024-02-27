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Bugün gram, çeyrek ve tam altın ne kadar? 27 Şubat 2024 güncel altın fiyatları

Bugün gram, çeyrek ve tam altın ne kadar? 27 Şubat 2024 güncel altın fiyatları Bugün altın fiyatları ne kadar? İşte gram altın, çeyrek altın ve yarım altın fiyatında son durum..