Bugün gram ve çeyrek altın ne kadar? 17 Ocak 2025 güncel altın fiyatları..

Hüseyin Topuz

Hem altın yatırımcıları hemde altın almak isteyenler arama motorlarında altın fiyatları hakkında araştırma yapıyor.

Vatandaşlar arama motorlarında 'Gram altın ne kadar' ve 'Çeyrek altın ne kadar' şeklindeki sorularına yanıt arıyorlar.

Peki, 17 Ocak 2025 tarihinde gram altın, çeyrek altın, ve tam altın fiyatı ne kadar oldu?

İşte güncel altın fiyatları..

Gram altın

Alış: 3.099 TL

Satış: 3.100 TL

Çeyrek altın

Alış: 4.945 TL

Satış: 5.057 TL

Cumhuriyet altın

Alış: 20.483 TL

Satış: 20.803 TL

Yarım altın

Alış: 9.859, TL

Satış: 10.115 TL

Altın ons

Alış: 2.711 Dolar

Satış: 2.712 Dolar