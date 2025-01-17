Bugün gram ve çeyrek altın ne kadar? 17 Ocak 2025 güncel altın fiyatları..

Hüseyin Topuz
Hem altın yatırımcıları hemde altın almak isteyenler arama motorlarında altın fiyatları hakkında araştırma yapıyor.
Vatandaşlar arama motorlarında 'Gram altın ne kadar' ve 'Çeyrek altın ne kadar' şeklindeki sorularına yanıt arıyorlar.
Peki, 17 Ocak 2025 tarihinde gram altın, çeyrek altın, ve tam altın fiyatı ne kadar oldu?
İşte güncel altın fiyatları..
Gram altın
Alış: 3.099 TL
Satış: 3.100 TL
Çeyrek altın
Alış: 4.945 TL
Satış: 5.057 TL
Cumhuriyet altın
Alış: 20.483 TL
Satış: 20.803 TL
Yarım altın
Alış: 9.859, TL
Satış: 10.115 TL
Altın ons
Alış: 2.711 Dolar
Satış: 2.712 Dolar