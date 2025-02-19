Bugün gram ve çeyrek altın ne kadar? 19 Şubat 2025 güncel altın fiyatları..

Hüseyin Topuz

Hem altın yatırımcıları hemde altın almak isteyenler arama motorlarında altın fiyatları hakkında araştırma yapıyor.

Vatandaşlar arama motorlarında 'Gram altın ne kadar' ve 'Çeyrek altın ne kadar' şeklindeki sorularına yanıt arıyorlar.

Peki, 19 Şubat 2025 tarihinde gram altın, çeyrek altın, ve tam altın fiyatı ne kadar oldu?

İşte güncel altın fiyatları..

Gram altın

Alış: 3.424 TL

Satış: 3.425 TL

Çeyrek altın

Alış: 5.591 TL

Satış: 5.717 TL

Cumhuriyet altın

Alış: 23.174 TL

Satış: 23.525 TL

Yarım altın

Alış: 11.147 TL

Satış: 11.435 TL

Altın ons

Alış: 2.934 Dolar

Satış: 2.935 Dolar