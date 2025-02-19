Bugün gram ve çeyrek altın ne kadar? 19 Şubat 2025 güncel altın fiyatları..

Hüseyin Topuz
Hem altın yatırımcıları hemde altın almak isteyenler arama motorlarında altın fiyatları hakkında araştırma yapıyor.
Vatandaşlar arama motorlarında 'Gram altın ne kadar' ve 'Çeyrek altın ne kadar' şeklindeki sorularına yanıt arıyorlar.
Peki, 19 Şubat 2025 tarihinde gram altın, çeyrek altın, ve tam altın fiyatı ne kadar oldu?
İşte güncel altın fiyatları..
Gram altın
Alış: 3.424 TL
Satış: 3.425 TL
Çeyrek altın
Alış: 5.591 TL
Satış: 5.717 TL
Cumhuriyet altın
Alış: 23.174 TL
Satış: 23.525 TL
Yarım altın
Alış: 11.147 TL
Satış: 11.435 TL
Altın ons
Alış: 2.934 Dolar
Satış: 2.935 Dolar