Bugün gram ve çeyrek altın ne kadar? 27 Şubat 2025 güncel altın fiyatları..

Hüseyin Topuz
Hem altın yatırımcıları hemde altın almak isteyenler arama motorlarında altın fiyatları hakkında araştırma yapıyor.
Vatandaşlar arama motorlarında 'Gram altın ne kadar' ve 'Çeyrek altın ne kadar' şeklindeki sorularına yanıt arıyorlar.
Peki, 27 Şubat 2025 tarihinde gram altın, çeyrek altın, ve tam altın fiyatı ne kadar oldu?
İşte güncel altın fiyatları..
Gram altın
Alış: 3.393 TL
Satış: 3.394 TL
Çeyrek altın
Alış: 5.532 TL
Satış: 5.658 TL
Yarım altın
Alış: 11.030 TL
Satış: 11.316 TL
Cumhuriyet altın
Alış: 22.957 TL
Satış: 23.324 TL
Altın ons
Alış: 2.893 Dolar
Satış: 2.894 Dolar