Bugün gram ve çeyrek altın ne kadar? 27 Şubat 2025 güncel altın fiyatları..

Hüseyin Topuz

Hem altın yatırımcıları hemde altın almak isteyenler arama motorlarında altın fiyatları hakkında araştırma yapıyor.

Vatandaşlar arama motorlarında 'Gram altın ne kadar' ve 'Çeyrek altın ne kadar' şeklindeki sorularına yanıt arıyorlar.

Peki, 27 Şubat 2025 tarihinde gram altın, çeyrek altın, ve tam altın fiyatı ne kadar oldu?

İşte güncel altın fiyatları..

Gram altın

Alış: 3.393 TL

Satış: 3.394 TL

Çeyrek altın

Alış: 5.532 TL

Satış: 5.658 TL

Yarım altın

Alış: 11.030 TL

Satış: 11.316 TL

Cumhuriyet altın

Alış: 22.957 TL

Satış: 23.324 TL

Altın ons

Alış: 2.893 Dolar

Satış: 2.894 Dolar