Bugün hangi maçlar var? 1 Mart 2025 Cumartesi maç programı...
Hüseyin Topuz

Futbol ile yakından ilgilenenler bugün oynanacak futbol maçları hakkında aramalarına hız kazandırdı.

Avrupa'nın önde gelen liglerinde heyecan bugün oynanacak maçlar ile kaldığı yerden devam ediyor.

Bugün Trendyol Süper Lig, TFF 1. Lig, Bundesliga, La Liga, Serie A ve Ligue 1'de birbirinden zorlu maçlar oynanacak.

1 Mart 2025 Cumartesi günü oynanacak müsabakaların detaylarını sizler için derledik.

İşte, 1 Mart 2025 Cumartesi maç programı...

Trendyol Süper Lig

16:00 Adana Demirspor - Bodrum FK

20:30 Beşiktaş - Kayserispor

TFF 1. Lig

13:30 Esenler Erokspor - Amed SK

13:30 Yeni Malatyaspor - Şanlıurfaspor

16:00 Iğdır FK - Çorum FK

20:30 Pendikspor - Keçiörengücü

Serie A

17:00 Atalanta - Venezia

20:00 Napoli - Inter

22:45 Udinese - Parma

Ligue 1

19:00 Saint-Etienne - Nice

21:00 Lens - Le Havre

23:05 PSG - Lille

La Liga

16:00 Girona - Celta Vigo

18:15 Rayo Vallecano - Sevilla

20:30 Real Betis - Real Madrid

23:00 Atletico Madrid - Athletic Bilbao

Bundesliga

17:30 RB Leipzig - Mainz 05

17:30 Werder Bremen - Wolfsburg

17:30 Heidenheim - Mönchengladbach

17:30 Bochum - Hoffenheim

17:30 St. Pauli - Borussia Dortmund

20:30 Eintracht Frankfurt - Bayer Leverkusen

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Hüseyin Topuz
Seo Editor