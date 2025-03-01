Bugün hangi maçlar var? 1 Mart 2025 Cumartesi maç programı...

Futbol ile yakından ilgilenenler bugün oynanacak futbol maçları hakkında aramalarına hız kazandırdı.
Avrupa'nın önde gelen liglerinde heyecan bugün oynanacak maçlar ile kaldığı yerden devam ediyor.
Bugün Trendyol Süper Lig, TFF 1. Lig, Bundesliga, La Liga, Serie A ve Ligue 1'de birbirinden zorlu maçlar oynanacak.
1 Mart 2025 Cumartesi günü oynanacak müsabakaların detaylarını sizler için derledik.
İşte, 1 Mart 2025 Cumartesi maç programı...
Trendyol Süper Lig
16:00 Adana Demirspor - Bodrum FK
20:30 Beşiktaş - Kayserispor
TFF 1. Lig
13:30 Esenler Erokspor - Amed SK
13:30 Yeni Malatyaspor - Şanlıurfaspor
16:00 Iğdır FK - Çorum FK
20:30 Pendikspor - Keçiörengücü
Serie A
17:00 Atalanta - Venezia
20:00 Napoli - Inter
22:45 Udinese - Parma
Ligue 1
19:00 Saint-Etienne - Nice
21:00 Lens - Le Havre
23:05 PSG - Lille
La Liga
16:00 Girona - Celta Vigo
18:15 Rayo Vallecano - Sevilla
20:30 Real Betis - Real Madrid
23:00 Atletico Madrid - Athletic Bilbao
Bundesliga
17:30 RB Leipzig - Mainz 05
17:30 Werder Bremen - Wolfsburg
17:30 Heidenheim - Mönchengladbach
17:30 Bochum - Hoffenheim
17:30 St. Pauli - Borussia Dortmund
20:30 Eintracht Frankfurt - Bayer Leverkusen