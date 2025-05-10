Bugün hangi maçlar var? 10 Mayıs 2025 Cumartesi maç programı...
Hüseyin Topuz

Futbolu yakından takip edenler bugün oynanacak futbol maçları hakkında aramalarına hız kazandırdı.

Avrupa'nın önde gelen liglerinde heyecan bugün oynanacak maçlar ile devam edecek.

Bugün Trendyol Süper Lig, Premier Lig, La Liga, Bundesliga, Serie A ve Ligue 1'de birbirinden zorlu maçlar oynanacak.

10 Mayıs 2025 Cumartesi günü oynanacak müsabakaların detaylarını sizler için derledik.

İşte, 10 Mayıs 2025 Cumartesi maç programı...

Trendyol Süper Lig

16:00 Konyaspor - Çaykur Rizespor

16:00 Eyüpspor - Kasımpaşa

19:00 Trabzonspor - Galatasaray

TFF 1. Lig

16:00 Ümraniyespor - Manisa FK

16:00 İstanbulspor - Çorum FK

16:00 Bandırmaspor - Pendikspor

16:00 Fatih Karagümrük - Iğdır FK

16:00 MKE Ankaragücü - Amed SK

16:00 Sakaryaspor - Esenler Erokspor

16:00 Adanaspor - Boluspor

16:00 Yeni Malatyaspor - Gençlerbirliği

16:00 Şanlıurfaspor - Erzurumspor FK

Premier Lig

17:00 Southampton - Manchester City

17:00 Ipswich Town - Brentford

17:00 Fulham - Everton

17:00 Wolverhampton - Brighton & Hove Albion

19:30 Bournemouth - Aston Villa

Serie A

16:00 Como - Cagliari

19:00 Lazio - Juventus

21:45 Empoli - Parma

Ligue 1

22:00 Auxerre - Nantes

22:00 Le Havre - Marsilya

22:00 Brest - Lille

22:00 Rennes - Nice

22:00 Montpellier - PSG

22:00 Angers - RC Strasbourg

22:00 Toulouse - Lens

22:00 Reims - Saint-Etienne

Bundesliga

16:30 Werder Bremen - RB Leipzig

16:30 Holstein Kiel - Freiburg

16:30 Union Berlin - Heidenheim

16:30 Bochum - Mainz 05

19:30 Bayern Münih - Mönchengladbach

La Liga

15:00 Valencia - Getafe

17:15 Celta Vigo - Sevilla

19:30 Mallorca - Valladolid

19:30 Girona - Villarreal

22:00 Atletico Madrid - Real Sociedad

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Hüseyin Topuz
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