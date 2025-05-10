Bugün hangi maçlar var? 10 Mayıs 2025 Cumartesi maç programı...

Futbolu yakından takip edenler bugün oynanacak futbol maçları hakkında aramalarına hız kazandırdı.
Avrupa'nın önde gelen liglerinde heyecan bugün oynanacak maçlar ile devam edecek.
Bugün Trendyol Süper Lig, Premier Lig, La Liga, Bundesliga, Serie A ve Ligue 1'de birbirinden zorlu maçlar oynanacak.
10 Mayıs 2025 Cumartesi günü oynanacak müsabakaların detaylarını sizler için derledik.
İşte, 10 Mayıs 2025 Cumartesi maç programı...
Trendyol Süper Lig
16:00 Konyaspor - Çaykur Rizespor
16:00 Eyüpspor - Kasımpaşa
19:00 Trabzonspor - Galatasaray
TFF 1. Lig
16:00 Ümraniyespor - Manisa FK
16:00 İstanbulspor - Çorum FK
16:00 Bandırmaspor - Pendikspor
16:00 Fatih Karagümrük - Iğdır FK
16:00 MKE Ankaragücü - Amed SK
16:00 Sakaryaspor - Esenler Erokspor
16:00 Adanaspor - Boluspor
16:00 Yeni Malatyaspor - Gençlerbirliği
16:00 Şanlıurfaspor - Erzurumspor FK
Premier Lig
17:00 Southampton - Manchester City
17:00 Ipswich Town - Brentford
17:00 Fulham - Everton
17:00 Wolverhampton - Brighton & Hove Albion
19:30 Bournemouth - Aston Villa
Serie A
16:00 Como - Cagliari
19:00 Lazio - Juventus
21:45 Empoli - Parma
Ligue 1
22:00 Auxerre - Nantes
22:00 Le Havre - Marsilya
22:00 Brest - Lille
22:00 Rennes - Nice
22:00 Montpellier - PSG
22:00 Angers - RC Strasbourg
22:00 Toulouse - Lens
22:00 Reims - Saint-Etienne
Bundesliga
16:30 Werder Bremen - RB Leipzig
16:30 Holstein Kiel - Freiburg
16:30 Union Berlin - Heidenheim
16:30 Bochum - Mainz 05
19:30 Bayern Münih - Mönchengladbach
La Liga
15:00 Valencia - Getafe
17:15 Celta Vigo - Sevilla
19:30 Mallorca - Valladolid
19:30 Girona - Villarreal
22:00 Atletico Madrid - Real Sociedad