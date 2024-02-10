Bugün hangi maçlar var? 10 Şubat 2024 Cumartesi maç programı Futbolseverler 10 Şubat Cumartesi günü oynanacak maçlar hakkında aramalarına hız kazandırdı. İşte bugün oynanacak maçların programı..

ensonhaber.com

10 Şubat 2024 Cumartesi günü oynanacak futbol maçları spor severler tarafından yakından takip ediliyor.

Bugün oynanacak maçları merak edenler arama motorlarında konu hakkında arama yapmaya başladı.

Futbolseverler internette "Bugün kimin maçı var?" ve "Bugün hangi maçlar var?" sorularına yanıt arıyor.

10 Şubat 2024 Cumartesi günü oynanacak futbol maçlarını sizler için derledik. İşte bugün oynanacak maçlar ve başlama saatleri...

Trendyol Süper Lig

16:00 Fatih Karagümrük - Pendikspor

19:00 Galatasaray - Başakşehir FK

TFF 1. Lig

13:30 Bodrum FK - Sakaryaspor

16:00 Şanlıurfaspor - Keçiörengücü

19:00 Altay - Erzurumspor FK

Premier Lig

15:30 Manchester City - Everton

18:00 Liverpool - Burnley

18:00 Fulham - Bournemouth

18:00 Tottenham - Brighton & Hove Albion

18:00 Wolverhampton - Brentford

18:00 Luton Town - Sheffield United

20:30 Nottingham Forest - Newcastle United

La Liga

16:00 Deportivo Alaves - Villarreal

18:15 Real Sociedad - Osasuna

20:30 Real Madrid - Girona

23:00 Las Palmas - Valencia

Serie A

17:00 Cagliari - Lazio

20:00 Roma - Inter

22:45 Sassuolo - Torino

Bundesliga

17:30 Mönchengladbach - Darmstadt 98

17:30 Augsburg - RB Leipzig

17:30 Union Berlin - Wolfsburg

17:30 Werder Bremen - Heidenheim

17:30 Eintracht Frankfurt - Bochum

20:30 Bayer Leverkusen - Bayern Münih

Fransa Ligue 1

19:00 Lens - RC Strasbourg

23:00 PSG - Lille