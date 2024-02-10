Bugün hangi maçlar var? 10 Şubat 2024 Cumartesi maç programı

10 Şubat 2024 Cumartesi günü oynanacak futbol maçları spor severler tarafından yakından takip ediliyor.
Bugün oynanacak maçları merak edenler arama motorlarında konu hakkında arama yapmaya başladı.
Futbolseverler internette "Bugün kimin maçı var?" ve "Bugün hangi maçlar var?" sorularına yanıt arıyor.
10 Şubat 2024 Cumartesi günü oynanacak futbol maçlarını sizler için derledik. İşte bugün oynanacak maçlar ve başlama saatleri...
Trendyol Süper Lig
16:00 Fatih Karagümrük - Pendikspor
19:00 Galatasaray - Başakşehir FK
TFF 1. Lig
13:30 Bodrum FK - Sakaryaspor
16:00 Şanlıurfaspor - Keçiörengücü
19:00 Altay - Erzurumspor FK
Premier Lig
15:30 Manchester City - Everton
18:00 Liverpool - Burnley
18:00 Fulham - Bournemouth
18:00 Tottenham - Brighton & Hove Albion
18:00 Wolverhampton - Brentford
18:00 Luton Town - Sheffield United
20:30 Nottingham Forest - Newcastle United
La Liga
16:00 Deportivo Alaves - Villarreal
18:15 Real Sociedad - Osasuna
20:30 Real Madrid - Girona
23:00 Las Palmas - Valencia
Serie A
17:00 Cagliari - Lazio
20:00 Roma - Inter
22:45 Sassuolo - Torino
Bundesliga
17:30 Mönchengladbach - Darmstadt 98
17:30 Augsburg - RB Leipzig
17:30 Union Berlin - Wolfsburg
17:30 Werder Bremen - Heidenheim
17:30 Eintracht Frankfurt - Bochum
20:30 Bayer Leverkusen - Bayern Münih
Fransa Ligue 1
19:00 Lens - RC Strasbourg
23:00 PSG - Lille