Bugün hangi maçlar var? 13 Aralık Çarşamba maç programı...
ensonhaber.com

13 Aralık Çarşamba günü oynanacak maçlar araştırılıyor. Futbol ile yakından ilgilenen futbolseverler günlük olarak maç programını takip ediyorlar.

Bugün Şampiyonlar Ligi'nde ve İngiltere Championship'te birbirinden zorlu ve keyifli maçlar oynanacak.

Bugün oynanacak maçları ve başlama saatlerini sizler için derledik.

Peki bugün hangi maçlar var? İşte 13 Aralık Çarşamba gününün maç programı...

23:00 Atletico Madrid v Lazio

23:00 Celtic - Feyenoord

23:00 Newcastle United - Milan

23:00 Borussia Dortmund - PSG

20:45 Kızılyıldız - Manchester City

20:45 RB Leipzig - Young Boys

23:00 Porto - Shakhtar Donetsk

23:00 Royal Antwerp - Barcelona

22:45 Coventry - Southampton

22:45 Queens Park Rangers - Plymouth Argyle

22:45 Cardiff City - Birmingham

22:45 Leicester City - Millwall

22:45 Norwich City - Sheffield Wednesday

23:00 Middlesbrough - Hull City