Bugün hangi maçlar var? 13 Aralık Çarşamba maç programı...

13 Aralık Çarşamba günü oynanacak maçlar araştırılıyor. Futbol ile yakından ilgilenen futbolseverler günlük olarak maç programını takip ediyorlar.
Bugün Şampiyonlar Ligi'nde ve İngiltere Championship'te birbirinden zorlu ve keyifli maçlar oynanacak.
Bugün oynanacak maçları ve başlama saatlerini sizler için derledik.
Peki bugün hangi maçlar var? İşte 13 Aralık Çarşamba gününün maç programı...
23:00 Atletico Madrid v Lazio
23:00 Celtic - Feyenoord
23:00 Newcastle United - Milan
23:00 Borussia Dortmund - PSG
20:45 Kızılyıldız - Manchester City
20:45 RB Leipzig - Young Boys
23:00 Porto - Shakhtar Donetsk
23:00 Royal Antwerp - Barcelona
22:45 Coventry - Southampton
22:45 Queens Park Rangers - Plymouth Argyle
22:45 Cardiff City - Birmingham
22:45 Leicester City - Millwall
22:45 Norwich City - Sheffield Wednesday
23:00 Middlesbrough - Hull City